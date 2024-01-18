وزير العدل الفلسطيني: مصر تسهل كل الإجراءات لدخول المساعدات عبر معبر رفح

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنَّ إسرائيل تتحمل مسؤوليتها الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.

وأضاف «الشلالاة»، في نبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أركان ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين متوفرة ماديا ومعنويا، مشيرًا إلى أن عدم فعالية قرارات مجلس الأمن إزاء جرائم إسرائيل تثير تساؤلات بشأن جدوى الأمم المتحدة برمتها، والصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ينذر بغياب مبادئ القانون الدولي وسيادة «قانون الغاب».

وأكّد أنَّ مصر تسهل كل الإجراءات لدخول المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح، معربا عن تقديره لموقفها من أجل وحدة الصف الفلسطيني.