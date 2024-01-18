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«أونروا»: إسرائيل دمرت 135 منشأة ومقرًا تابعًا للوكالة في غزة

كتب:

هانى حسن
01:47 م | الخميس 18 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن الاكتظاظ  في المناطق الوسطى بقطاع غزة أصبح خانقا، لافتة إلى أن السكان يكافحون للحصول على الغذاء والدواء، وهناك 1.9 مليون نازح فلسطيني داخل قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأضافت المنظمة، أن الاحتلال دمر 135 منشأة ومقرًا تابعًا للوكالة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتم قتل 150 من العاملين في الوكالة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

 

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بقلم هانى حسن