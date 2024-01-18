حملة تموينية مكثفة على المخابز والأسواق في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية بنطاق إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، فيما تم ضبط المخالفين وتحررت المحاضر اللازمة لهم.

وقال عبد الرؤف سويلم مدير إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية إنه تم شن حملة تموينية على المصانع والمحلات التجارية والمخابز والأسواق والمحلات لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع.

حملة تموينية على المصانع والمحلات التجارية والمخابز والأسواق

أضاف عبد الرؤف سويلم أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر منها.

-محاضر للمخالفين من أصحاب المخابز البلدية

-5 تقارير إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن.

-3 تقارير محضر إثبات إنتاج خبز غير المواصفات.

-محضر إثبات حالة عدم نظافة المعجن وأدوات العجين.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد محمد سعد مدير عام الرقابة التموين بالشرقية استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة وتشديد الرقابة على المحلات التجارية والمخابز البلدية في كافة أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهم.