ضبط طن و200 كيلو عسل نحل مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، طنًا و200 كيلو عسل نحل مجهول المصدر، خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة كفر صقر.

حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية

وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، نفذوا حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية.

وأسفرت الحملة التموينية، عن تحرير محاضر للمخالفين، بينها تحرير محضر جنح برقم 336 جنح كفرصقر، حيازة عسل نحل أبيض مجهول المصدر بكمية بلغت طنا و200 كيلو جرام.

إنتاج خبر ناقص الوزن

وأضافت وكيلة وزارة التموين، أنه جرى تحرير 9 محاضر إثبات حالة لإنتاج خبر ناقص الوزن وخبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.

وأشارت إلى تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئ، على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وضبط المخالفين .