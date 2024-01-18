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البيت الأبيض: ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلال القطاع

كتب:

محمد عزالدين
08:04 م | الخميس 18 يناير 2024
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار البيت الأبيض إلى أنه ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلال القطاع، موضحا أن عدد القتلى في صفوف المدنيين بقطاع غزة كبير جدا.

ولفت إلى أن هجوم إيران مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وأن أمريكا تراقب الاشتباكات بين إيران وباكستان ولا نريد حدوث تصعيد.

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