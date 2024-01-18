ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية صمام أمان للمصريين

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن ملف التوعية لا يحتاج إلى إنفاق، ويكفيه فقط فتح الباب، «في الماضي عندما كنت تريد عمل مؤتمر سياسي انتخابي كان مكلفا، لكن اليوم تضع هاتفك أمامك وتفتح الكاميرا وتجري لايف تصل لعشرات الآلاف ومئات الآلاف».

نحتاج لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات السياسية

وأضاف «داوود»، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نحتاج لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات السياسية لكي يكون لها انعكاسات في الملف الاقتصادي، فاستقرار الملفين السياسي والاقتصادي لا مفر منه.

قانون الإجراءات الجنائية يعد «دستورا مصغرا»

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد «دستورا مصغرا» لأنه صمام أمان المجتمع والبرلمان يستهدف من خلاله معالجة كل الإشكاليات الحالية، حيث يربط كل أشكال الحقوق والحريات العامة في المجتمع وبدائل الحبس الاحتياطي ومدده والتعويض عن الحبس الاحتياطي.