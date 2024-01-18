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«القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب لبنان

كتب:

محمد عزالدين
11:03 م | الخميس 18 يناير 2024
قصف إسرائيلي

قصف إسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب لبنان.

 

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