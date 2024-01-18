«القاهرة الإخبارية»: تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب لبنان كتب: محمد عزالدين 11:03 م | الخميس 18 يناير 2024 قصف إسرائيلي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات جنوب لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: استهداف إسرائيل لجنوب لبنان أثر على موسم التزلج في البلاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان فصائل فلسطينية: قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان في الجليل الغربي بعشرين صاروخا إعلام إسرائيلي: نحو 20 صاروخا أطلقت في الرشقة الأخيرة من لبنان تجاه الجليل الأعلى رئيس «الإنجيلية» بمصر يدين القصف الإسرائيلي للكنيسة الوطنية بجنوب لبنان لبنان جنوب لبنان بقلم محمد عزالدين