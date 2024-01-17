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رئيس «الإنجيلية» بمصر يدين القصف الإسرائيلي للكنيسة الوطنية بجنوب لبنان

كتب:

مريم شريف
05:46 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القصف الإسرائيلي الذي طال الكنيسة الإنجيلية الوطنية في وسط بلدة علما الشعب بجنوب لبنان، وأحدث أضرارًا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب.

رئيس الإنجيلية: اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، عن قلقه الشديد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين ودور العبادة، وقال: «ما يحدث هو اعتداء واضح ومباشر على دور العبادة والمنشآت المدنية، واستخدام القوة العسكرية المتهورة وغير المسؤولة أمام العالم، ونشر الخوف والذعر بين البشر، وهو الأمر الذي خلف الكثير من الخسائر في الأرواح»، مضيفًا: «تؤكد الطائفة الإنجيلية بمصر على أهمية الدور المصري المخلص، قيادة وشعبًا، في محاولات وقف العنف الإسرائيلي، وموقفها الإنساني في دعم الحق الفلسطيني».

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