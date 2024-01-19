جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفتيش المقابر في قطاع غزة.. ما السبب؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفتيش المقابر في خان يونس جنوبي قطاع غزة للعثور على جثث المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، حيث زعم العثور على أشياء تخص المحتجزين بعد عمليات تفتيش قام بها، بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة NBC الأمريكية، أن القوات تقوم بتفتيش المقابر في خان يونس جنوبي القطاع، لتحديد مكان جثث المحتجزين الذين قتلوا، وتم إخراج بعض الجثث ونقلها إلى إسرائيل من أجل فحصها وتحديد هويتها ومعرفة إذا كانت الجثة تخص أحد المحتجزين أم لا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نقوم بعمليات إنقاذ وبحث لجثث المحتجزين

ورد جيش الاحتلال على ما قاله سكان قطاع غزة، بأن المقبرة في حي خان يونس الجنوبي قد تم تدنيسها، قائلًا: «نحن نقوم بعمليات إنقاذ وبحث، بما في ذلك جثث المحتجزين في المقابر في قطاع غزة، ونحن ملتزمون بإكمال مهمة إنقاذ المختطفين وتحديد مكان وإعادة جثث المحتجزين هناك».

وزعم جيش الاحتلال أن الجثة التي لا يثبت أنها تعود لأحد المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، يتم عودتها مرة أخرى إلى المقبرة.

دانيال هاجاري يزعم العثور على نفق للفصائل الفلسطينية في خان يونس

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، زعم في تصريحات لوسائل الإعلام، إنه خلال المناورة البرية في خان يونس، تم العثور على نفق يتوقع أنه احتجز به الإسرائيليين يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.