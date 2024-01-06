جريمة جديدة تضاف لسجل الاحتلال الإسرائيلي.. نبش مقابر الشهداء وسرقة الجثث

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب سلسلة من الجرائم ليقوم في الأخير بأفظع الجرائم، وهي إخراج الشهداء والموتى من قبورهم، بحسبما ذكرته المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد جثث الشهداء

ويستمر الاحتلال في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين حتى وصلت إلى الشهداء والأموات ليستخدم آليات لنبش نحو 1100 قبر من مقابر حي التفاح حتى تخطوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية ليستخدموا الجرافات لدهس الشهداء.

وبحسب التقرير، يسرق الاحتلال الإسرائيلي نحو 150 جثة من جثث الشهداء التي دفنت نتيجة قصف العدوان، ليخرج الاحتلال جثث الشهداء من القبور ليرحلهم إلى جهة مجهولة، ما أثار الشكوك من أن الاحتلال يستخدم تلك الجثث لسرقة أعضائها.

وليست المرة الأولى التي يفعلها الاحتلال ضد جثث الشهداء، فكان آخرها سرقة 80 جثمانًا من جثامين الشهداء، ليرتكبوا ضدهم بأبشع الجرائم عن طريق تشويه ملامحهم، ورفضوا الحديث عن أي معلومات حولهم، وفي وقت سابق قاموا أيضًا بنبش قبور في جباليا وسرقة جثامين الشهداء أيضًا، فضلًا على احتجازهم عشرات جثامين الشهداء.

جرائم فظيعة يشنها الاحتلال

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه الجريمة النكراء التى تدل على وحشية الاحتلال الإسرائيلي ضد الموتى، كما عبَّر عن بالغ استغرابه من المواقف الصامتة للمنظمات الدولية العاملة في القطاع تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يشنها الاحتلال دون أن تحدد موقفها.

وعلى جانب آخر، طالب كل دول العالم الحر والمجتمع الدولي بمحاولة لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، فقد وصل عدد ضحايا الحرب نحو 90 ألفًا ما بين شهداء ومفقودين ومصابين ومعتقلين.