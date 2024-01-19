موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة.. اتفرج ببلاش

عقب تعادل مصر وغانا في بطولة كأس أمم أفريقيا بهدفين، ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة، إذ من المتوقع أن يكون تشكيل المنتخب الوطني «4-3-3»، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني، وفي الوسط مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور، ويقود الهجوم الثلاثي محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

المياراة التي سيخوضها منتخب مصر أمام كاب فيردي ستكون قوية ومهمة، وهي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023، لذلك يتساءل البعض عن موعد مباراة منتخب مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة، إذ من المحدد أن ينطلق اللقاء يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وكاب فيردي

- قناة Max sport

- عبر قمر Bulgariasat 1.9E

تردد 12418.

- Canal 11 HD

القمر: هيسباسات 30 غرب

- التردد 12437

- معدل الترميز 27500

- الاستقطاب H

- قناة RING HD

القمر: البلغاري 1.9 شرق

- التردد 12418-

معدل الترميز 30000

- الاستقطاب H

- قناة ESPN 901

القمر: تيليستار 15 غرب

- التردد 12609-

معدل الترميز 7550

- الاستقطاب H

- قناة Solo Calcio

القمر: الأوروبي 13 شرق

- التردد 11179-

معدل الترميز 27500

- الاستقطاب H

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية في أمم أفريقيا قبل مباراة موزمبيق وكاب فيردي:

1- كاب فيردي 3 نقاط.

2- منتخب مصر نقطتان.

3- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة.

4- منتخب غانا نقطة وحيدة.