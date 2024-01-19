عبير فؤاد تتوقع مفاجأة في مباراة مصر وكاب فيردي.. ماذا سيحدث؟ | عاجل

انتهت مباراة مصر وغانا، بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» بكوت ديفوار، والتي انطلقت في الساعة الـ10 مساءً، في إطار الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2023، وخلال المباراة تحقق توقعين لخبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، والتي تنبأت فيها قبل مواجهة غانا.. فماذا حدث؟

تحقق توقع محمد صلاح

إصابة صلاح.. قبل مواجهة المنتخب المصري لنظيره الغاني تحدثت عبير فؤاد عن أنّ محمد صلاح من مواليد برج الجوزاء وفي تلك الفترة القمر في منزل الصحة ويؤثر عليه بشكل سلبي كما يؤثر على لياقته البدنية، ما يسبب ذلك احتمالية تعرضه للإصابة، وتحققت أولى توقعاتها بإصابة اللاعب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، وغادر أرض الملعب في الدقيقة 45.

تحقق توقع مصطفى محمد

وبعد تحقق توقع إصابة صلاح، جاء التوقع الثاني لـ خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ويخص اللاعب مصطفى محمد الذي تنبأت بأن يكون لديه لياقة بدنية عالية، وتجعل جهوده تسير في الاتجاه الصحيح في أثناء مباراة المنتخب أمام غانا، وفي الدقيقة 74 تحقق توقعها بتسجيله هدف التعادل.

وقبل أيام من لقاء مصر وكاب فيردي المرتقب، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والمقرر له أن يكون يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير،

وتوقعت «فؤاد» عن لقاء مصر وكاب فيردي المرتقب، بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2023، والمقرر له أن يكون يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير، إذ أشارت إلى أن محمد الشناوي، حارس منتخب الفراعنة من المتوقع له ألا يكون في مستوى بدني وفني جيد خلال اللقاء؛ إذ سيكون القمر في مواجهته، ما يجعله مشتتًا.

والحظ والتركيز سيكون حليفًا لكل من محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وعمر كمال ومروان عطية ومحمد عبد المنعم، خلال اللقاء المرتقب بين مصر وكاب فيردي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة المقامة في كوت ديفوار، وسيكونون في مستوى بدني وفني جيد: «عمر مرموش وتريزيجيه ممكن يسجلوا أهداف لو استغلوا حظهم وتركيزهم».

احتمالية إصابة محمد النني

إذ توقعت فواد أنه على الرغم من الأداء الجيد الذي أظهره مصطفى محمد، خلال لقاء أمس بين مصر وغانا، وإحرازه الهدف التعادل، إلا أن توقعات الأبراج بالنسبة له خلال اللقاء المرتقب أمام كاب فيردي، الاثنين المقبل، أنّه لن يكون في أفضل حالاته، وهو ما ينطبق أيضًا على اللاعب إمام عاشور وأيضًا محمد النني الذي أوضحت احتمالية إصابته خلال اللقاء.