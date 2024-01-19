ضبط عاطل في الجيزة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي بالفيوم)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته «كمية من الكارنيهات (مزورة) باسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - عدد 5 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي» بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه ، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال استخدام برامج الفوتوشوب في نشاطه الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.