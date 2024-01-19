رئيس جهاز شؤون البيئة: بحيرة البرلس من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور

قام الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بجولة تفقدية لمحمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ لتفقد الأوضاع البيئية ومتابعة سير العمل ودعم السياحة البيئية بها، رافقه الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد «أبوسنة» خلال الجولة أهمية محمية البرلس لما تتمتع به من تنوع بيولوجي وموارد طبيعية، إذ تضم 28 جزيرة، وتتميز بخصائص خاصة بالتربة المكونة لها، ما يجعلها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً، مشيرا إلى أهمية البحيرة كموقع فريد لتكاثر الطيور المائية سواء على المستوى الوطني أو العالمي، إذ تمثل أحد المسارات الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، ما يجعلها من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور إذ يتواجد بها أكثر من 700 نوع، كما تعد بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الشمالية في مصر بعد بحيرة المنزلة من حيث الحجم والمساحة وإنتاجية الثروة السمكية.

أضاف أن كل تلك المميزات تجعل محمية البرلس لها مكانة واعدة في مجال السياحة البيئية وخاصة سياحة مشاهدة الطيور كأحد أنشطة السياحة الجاذبة لمحبي الطيور من جميع أنحاء العالم.

وعقد الدكتور على أبوسنة، خلال الجولة، اجتماعا مع العاملين بالمحمية، مؤكدا أن رأس المال البشري من الباحثين والعاملين بالمحمية لا يقل أهمية عن المحمية، لما لهم من دور في حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.