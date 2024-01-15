«ماكينة ATM للبلاستيك».. مشروع طلابي للحفاظ على البيئة بالإسكندرية

عبر جهاز يشبه ماكينات الـ«ATM» الشهيرة لصرف الأموال، ابتكر مجموعة من طلاب الفرقة الثانية بمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا، مشروع ماكينة لجمع المخلفات البلاستيكية وتحويل قيمتها إلى أموال للمواطنين أو مميزات أخرى للتشجيع على إعادة تدوير البلاستيك والحفاظ على البيئة.

المشروع يهدف لعملية إعادة تدوير البلاستيك حيث تشبه العملية شراء الزجاجات البلاستيكية ولكن بشكل آلي، إذ يضح المواطن البلاستيك في الماكينة، ويحصل على قيمتها عبر هاتفه بنظام «QR code» والتي تتحول إلى نقاط يستخدمها بقسيمة شراء أو تخفيضات من أماكن كبرى، بهدف تشجيع المستهلكين على عدم إلقاء تلك الزجاجات في القمامة لما لها من تأثير بيئي سيء في تحللها.

طريقة عمل المشروع

أحمد غريب، أحد الطلاب القائمين على المشروع، أكد أن الماكينة لها فوهة لإدخال الزجاجات البلاستيكية بمختلف انواعها وتعمل بمعدل 2 «سينسور» الأول للفتح والغلق والثاني لعد كمية الزجاج وحساب قيمته.

وأضاف غريب لـ«الوطن»، أن الماكينة ترفض استقبال أي نوع آخر غير الزجاج البلاستيك وترفض استقباله وفي حال حدوث ذلك تنهي عملية العد تلقائياً.

يهدف الطلاب إلى وضع تلك الماكينة في الهايبرات الكبرى أو محطات المترو والقطارات على أن يتم تحويل قيمة البلاستيك إلى نقاط لشراء الاحتياجات.

تكلفة المشروع

يقول محمود إبراهيم، أحد الطلاب المشاركين، إن تكلفة الماكينة بسيط ويمكن تصنيع ماكينات عدة في كافة الأماكن الكبرى والحيوية داخل مصر، على أن تغطي تكاليف تصنيعها خلال عام واحد فقط بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وأضاف إبراهيم لـ«الوطن»، أنه تم إطلاق موقع إلكتروني بالتزامن مع المشروع يتمكن من خلاله المواطن من إنشاء حساب في تلك المبادرة وتجميع نقاطه واستغلالها في عمليات شراء من شركات كبرى سيتم إنشاء شراكات معها ضمن الخطة بعيدة المدى لهذا المشروع.