قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الحدود اللبنانية

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت عن أخر الأوضاع بمنطقة جنوب لبنان بعد قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف جوي على بعض البلدات بالمنطقة، حيث أكد أن طائرات الاحتلال خلال الأيام الماضية استهدفت عددًا من المنازل السكنية لا سيما الواقعة على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال.

قصف عدد من منازل السكان المدنيين

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ طائرات الاحتلال عمدت خلال الأيام الماضية على قصف عدد من منازل السكان المدنيين بمنطقة شرق لبنان ومناطق الشريط الحدودي مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ الفصائل استهدفت مناطق تابعة لقوات الاحتلال على الحدود الشرقية.

الشريط الحدودي مع لبنان بعيدة عن الأحياء السكنية

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية قائلا: «قصفت قوات الاحتلال صباح اليوم الشريط الحدودي مع لبنان بعيدة عن الأحياء السكنية على خلاف الأيام الماضية مشيرا إلى جيش الاحتلال يسعى لعملية تمشيط موسعة لذات المنطقة».

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية حديثه مؤكدًا أنّ أهالي المنازل التي تعرضت للقصف رفضوا أن يهجروها وتعايشوا بها.