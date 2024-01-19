تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1015 شاحنة و75 سيارة.

حركة تداول الصادرات الواردات

وقالت هيئة مواني البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 565 شاحنة و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، و450 شاحنة و13 سيارة.

النشاط البحري في مواني نويبع والسويس وسفاجا

وبحسب بيان هيئة المواني، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ومغادرة عدة سفن، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و281 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة، كما غادر ميناء بورتوفيق بالأمس السفينة SEA WAVE1 متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.