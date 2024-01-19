مراسل «القاهرة الإخبارية»: المجتمع اللبناني يرفض الحرب مع إسرائيل

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا جويًا على شريطها الحدودي مع لبنان، مشيرًا إلى أنها تقوم بعملية تمشيط شاملة للمنطقة وذلك بعد أن نجحت المقاومة البنانية في تنفيذ 5 هجومات على قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.

المجتمع البناني يرفض الحرب الدموية

وأوضح «سنجاب» خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع البناني يرفض الحرب الدموية، والحكومة اللبنانية لديها ميول كثيرة لذلك الخيار خاصة بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عدد من المباني السكنية خلال الساعات الماضية.

الشريط الحدودي مع لبنان

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، قائلًا: «قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشن غارات جوية كثيفة صباح اليوم على الشريط الحدودي مع لبنان»، مشيرًا إلى أنها جاءت ردًا على الـ5 عمليات التي قامت بها المقاومة تجاه وحدات تمركز قوات الاحتلال في مناطق مختلفة.