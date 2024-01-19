20 ألف مشجع يصلون كوت ديفوار لتشجيع مالي أمام تونس بكأس الأمم الإفريقية

قال أحمد فاروق مراسل قناة إكسترا نيوز من أبيدجان، إن هناك حالة من القلق تسيطر على معسكر المنتخب التونسي في مدينة كورهوجو قبل مواجهة مصيرية أمام منتخب مالي ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتا إلى أن القلق سببه ليس فقط الخسارة الأولى أمام منتخب نامبيا، لكن لقوة المنتخب المالي الذي دفع البعض لترشيحه إلى لقب البطولة.

جماهير المنتخب المالي

وأضاف مراسل قناة إكسترا نيوز، أن المنتخب المالي يضم عددا من اللاعبين الكبار، مشيرا إلى توافد أعداد كبيرة جدا من الجماهير وصلت إلى كوت ديفوار لدعم منتخب بلادهم، حيث وصلت أعداد الوافدين 20 ألفا رغم أن سعة الاستاد 20 ألف متفرج، وهو ما يمثل مزيدا من الضغط على المنتخب التونسي.

منتخب الجزائر

وتابع، أن المنتخب الجزائري يعيش ضغطا مشابها للتونسي بعد التعادل غير المتوقع في المباراة الأولى من أنجولا، مشيرا إلى أن منتخب الجزائر يخوض مباراة قوية جدا أمام بوركينا فاسو.