قبل استضافة كأس أمم أفريقيا.. معلومات عن كوت ديفوار «صاحبة الأرض»

6 ملاعب إيفوارية، تفتح أبوابها لاستقبال الحدث الكروي الأهم في القارة السمراء، وذلك باحتضان كوت ديفوار «ساحل العاج» لغمار بطولة كأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى في تاريخها منذ 40 عامًا، رغم كونها دولة تمتلك تاريخًا حافلًا على مستوى مجالات عدة، بينها الرياضة وكرة القدم.

معلومات عن كوت ديفوار قبل استضافة أمم إفريقيا

كوت ديفوار تقع في غرب إفريقيا، على مساحة تبلغ 322 ألفا و463 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يزيد على 26.3 مليون نسمة، إذ تستخدم اللغة الفرنسية لغة رسمية لها، وتعتبر اللغة الأولى داخل البلاد، إلى جانب ذلك تستخدم بعض القبائل لغات محلية عدة، لعل أبرزها الباسي، الديوولا واللغة الماندينكية، وذلك وفقًا للموسوعة العربية العالمية.

نظام الحكم في كوت ديفوار جمهوري، وتعد من الدول النامية، وتعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة، التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، وتشمل المحاصيل الزراعية الرئيسية في البلاد الكاكاو، وزيت النخيل، والأرز، والموز.

على مستوى الرياضة، تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في كوت ديفوار، لذلك يعتبر ضمن أقوى المنتخبات في إفريقيا، ورغم قوته وخبرته الكبيرة، إلا أنه اكتفى برفع كأس أمم إفريقيا مرتين وذلك عامي 1992 و2015.

كوت ديفوار تستعد لانطلاق المباراة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2023، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها البلاد البطولة، وذلك بعد عام 1984، أي منذ ما يزيد عن 40 عامًا، إذ بذلت جهودًا استثنائية من أجل خروج البطولة بشكل يليق بحجمها على مستوى القارة، لعل أبرزها تجديد 5 ملاعب لاستضافة المباريات.

يتوقع أن تكون النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، استثنائية بشكل كبير، خاصة بعد تأجيلها لمدة عام، لذلك هي لا تزال تحمل اسم العام الماضي 2023 في تعريفها، إلى جانب امتلاك كوت ديفوار لبنية تحتية قوية قادرة على استضافة 24 منتخبًا إفريقيا بجماهيرهم من جميع البلاد على مستوى القارة السمراء.