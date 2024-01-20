ليلى عبداللطيف: أمريكا ستحكمها امرأة.. والسلطة الفلسطينية ستتوحد

تحدثت ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية، عن توقعاتها لمصير بعض الدول في المنطقة والعالم والأحداث التي من المنتظر أن تقع خلال الفترة المقبلة، فبالنسبة للانتخابات الأمريكية، قالت إن إلهامها يشير لها إلى أن قرارا سيصدر من الأطباء لإبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن عن البيت الابيض وترشيح دونالد ترامب سيكون على المحك، ولن نسمع في أمريكا عن لقب «السيدة الأولى» لأن السيدة ستكون هي الرئيس، مؤكدة أن إلهامها قد يصيب أو يخطئ لأن الجميع بشر.

وأضافت ليلى عبداللطيف خلال تصريحات تلفزيونية أن تركيا خلال 2024 أو 2025 ستكون على موعد مصيري مع التغيير، مواصلةً: «لدي قلق كبير على صحة الرئيس أردوغان».

وبالنسبة للأوضاع في غزة، قالت إنها ستشهد وقفا لإطلاق النار لعدة أسابيع أو أكثر، وستكون هناك عملية مباشرة لتبادل الاسرى والرهائن والأهم من كل ذلك، السلطة الفلسطينية بكل أطيافها ستتوحد.