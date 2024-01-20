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ليلى عبداللطيف: شيرين ستستقر عاطفيا.. وأستغرب الضجة بسبب توقعي لياسمين عبدالعزيز

كتب:

محمد عزالدين
12:39 ص | السبت 20 يناير 2024
ليلى عبداللطيف

ليلى عبداللطيف

قالت ليلى عبداللطيف، خبيرة الأبراج اللبنانية، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب ستستقر عاطفيا وستعود شيرين التي نعرفها في بداياتها، ستتغير، وستكون أقوى، ولن تعود في المستقبل لحسام حبيب ولن تكون معه، وحياتها ستكون هادئة.

وعن تنبؤها بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، قالت: «منذ سنوات ولدي أرشيف توقعت فيه طلاق عدة فنانين من قبل، ولم يعلق منهم أحد، منهم 3 وهم وائل كفوري وهيفاء وهبي وجورج وسوف في الماضي، فلماذا أخذت واقعة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ضجة كبيرة؟».

أتابع أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحبها للغاية

وأضافت ليلى عبداللطيف خلال تصريحات تلفزيونية: «هذا مجرد إحساس ليس أكثر، وأتابع أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحبها للغاية، ولدي كلمة لها طالعة من القلب وتحمل معنى التقدير والحب للفنانة المميزة ياسمين عبدالعزيز، وهذه الكلمة لا تتعلق بحياتها الشخصية لأنها حياتها الشخصية بالنسبة لها خط أحمر وتبقى ملكها فقط».

وتابعت: «أقول لفنانتنا ياسمين عبدالعزيز المميزة والساحرة بالفن والجمال والأخلاق إن إلهامي تجاهك كان خاطرا لا أتمنى أن يتحقق وأتمنى لكي نجمة لامعة في سماء الفن وتكوني شمس منورة الشاشات بضحكتك الحلوة سواء هي أو أحمد العوضي، وسنظل نحبهما سواء كانا منفصلين أو متفقين».

 

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