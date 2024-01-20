انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد «السلاهيب الكبير» في كفر الشيخ غدا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي، غداً الأحد، بمسجد السلاهيب الكبير بإدارة أوقاف الحامول شرق، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انطلاق الأسبوع الثقافي الدعوي

وقال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بمسجد السلاهيب الكبير بإدارة أوقاف الحامول شرق، غداً الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل، على مدار 3 أيام، بإشراف ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية.

فعاليات الأسبوع الثقافي

وأشار «بسيوني»، إلى أنٌه يتم عقد محاضرات على مدار 3 أيام في الفترة من 21 وحتى 23 يناير 2024، عقب صلاة العشاء مباشرةً، وتتناول الحديث عن موضوعات «فضائل الأشهر الحرم - التوبة النصوح - أهمية التكافل الاجتماعي»، ويُحاضر بها عدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، فضلاً عن تلاوات قرآنية وابتهالات دينية لعدد من القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

وأكد «بسيوني» أنّ الأسبوع الثقافي يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع الجمهورية.