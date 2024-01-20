تفاصيل وموعد أول كسوف للشمس 2024.. متى يغمر الظلام كوكب الأرض؟

أعلنت وكالة ناسا عن حدوث كسوف كلي للشمس خلال عام 2024 تتعرض فيه الأرض للظلام نتيجة لحجب القمر أشعة الشمس بالكامل أثناء مروره بين الشمس والأرض، الأمر الذي جعل الكثير من محبي مشاهدة الظواهر الفلكية يهتمون بمعرفة تفاصيل وموعد أول كسوف للشمس 2024.

تفاصيل وموعد أول كسوف للشمس 2024

وأوضحت وكالة ناسا تفاصيل وموعد أول كسوف للشمس 2024 والذي يحدث يوم 8 أبريل المقبل، ويمكن مشاهدته كليا في عدة مناطق كما يمكن مشاهدته جزئيا من عدة مناطق أخرى، وتكون ذروة الكسوف في اللحظات التي يقترن فيها القمر بشكل كامل بكوكب الأرض، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة الظلام على الأرض نتيجة لحجب أشعة الشمس والتي تظهر في هيئة طيف يحيط بالقمر في لحظات الاقتران الكلي.

مدة الكسوف الكلي تتجاوز 5 ساعات

وحددت وكالة ناسا المدة التي يستغرقها الكسوف الكلي لتصل إلى 5 ساعات و10 دقائق، وبالنسبة لمدة الاقتران الكامل والتي تحجب أشعة ااشمس بشكل كلي تصل إلى 4 دقائق و28 ثانية.

ما هو كسوف الشمس الكلي؟

هو ظاهرة كونية تحدث بمجرد مرور القمر بين كوكب الأرض والشمس، ويؤدي بدوره إلى حجب كل ما هو في الفضاء عن كوكب الأرض، ويظهر ذلك بحجب أشعة الشمس بالكامل عن الأرض، ليسود الظلام في كافة الأرجاء لحين انقضاء مدة المرور، وانتهاء مدة الكسوف.