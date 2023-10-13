موعد كسوف الشمس 2023.. «البحوث الفلكية» يكشف التفاصيل

اهتمام كبير يشهده موعد كسوف الشمس 2023، من قبل الكثير من المواطنين، إذ يفضل البعض متابعة الظاهرة الفلكية والدعاء في هذا التوقيت، باعتباره أحد السنن المتبعة، وهي أنّ يصلي المسلمون ويتقربون إلى الله عز وجل بالدعاء خلال مدة الكسوف.

موعد كسوف الشمس 2023

ووفقًا لرئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، فإن موعد كسوف الشمس 2023 غدًا السبت، سيكون في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأوضح «القاضي»، أنّ كسوف الشمس عن الأرض سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته نحو 5 ساعات و52 دقيقة تقريبًا، وبهذا يكون هذا الكسوف هو آخر كسوف للشمس في العام الحالي 2023.

لا يمكن رؤيته في مصر

وأكد أنّ الكسوف الشمسي سيكون حلقياً (لا يمكن رؤيته في مصر)، يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى)، وجزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية)، وأنه عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.

وأشار رئيس المعهد في بيان، إلى أن ذروة هذا الكسوف تتفق ذروة مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، التي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسودا هو القمر.