خريطة الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024.. مناطق جديدة

تولي الجهات المعنية أهمية كبيرة بالإعلان عن الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024، حيث تسعى المحافظة من خلال التعاون مع هيئة التخطيط العمراني لتحديث هذه المخطط الإستراتيجي العام للمدن أو القرى كل خمس سنوات على الأكثر، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.

الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن الجهات المعنية في المحافظة ناقشت مع هيئة التخطيط العمراني الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024، بواقع 3 وحدات محلية بكفر شكر لقرى كفر تصفا والشقر والمنشأة الكبرى، إضافة إلى قرية بلقس بمركز قليوب، على أن يتم العمل في وحدات وقرى مركز ومدينة بنها عقب الاجتماع مع الهيئة المقرر في 28 يناير الجاري.

قرى حياة كريمة ضمن الأحوزة العمرانية في محافظة القليوبية 2024

وأضاف محافظ القليوبية، أن خريطة الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024 تراعي توجهات الدولة في المشروعات القومية، وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية كالتالي:

- قرى برنامج حياة كريمة في 36 وحدة محلية، و146 تابعا في مركز ومدينة شبين القناطر.

- القرى والمدن الواقعة ضمن المحاور الجديدة.

- مناطق التجمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف محافظ الإقليم لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل لجان عمل تقوم بحصر كل المعلومات والبيانات بدقة على الخرائط وتحديد إستخدامات الأراضي، إضافة إلى تدقيق مواقع التجمعات العمرانية التي لم يستدل عليها، مشيرا أن مخططات الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024 تسهم فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات المواطنين، وتستجيب لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.

وأوضح المحافظ، أن الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024 تتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة، بجانب الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات في ظل وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر علي كامل نطاقات زمامات القري

وبحسب المحافظ، تتماشى الأحوزة العمرانية في قرى محافظة القليوبية 2024 مع صدور قانون التصالح وتداعياته على شكل العمران الريفي، بما يضمن قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح، مشيرا إلى أن المحافظة اعتمدت في وقت سابق المخطط العام لمدن بنها والقناطر وشبين القناطر و13 حوضا بمدينة قليوب.