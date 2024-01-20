رئيس «الدستورية العليا»: دستور 2014 قاطرة لتعديل الفكر وبوابة الجمهورية الجديدة

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن دستور 2014 قاطرة لتعديل الفكر وبوابة الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الدستورية، في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر المحكمة الآن، بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014»، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، أن تمثيل المرأة في القضاء كانت فكرة عصية قبل القرن العشرين، إلا أن المرأة في الوقت الحاضر أصبحت وزيرة وقاضية وفي كل المجالات.