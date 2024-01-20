أكاديمية الشرطة تنظم ورشة لكوادر «النواب والشيوخ» لمواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثانية والثلاثين ، الموجهة للكوادر الإدارية بمجلسي "النواب - الشيوخ"، ووزارتي "التعليم العالى والبحث العلمى- الأوقاف" تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن 14 حتى 18 يناير الجاري، بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

الأمن القومي المصري

استهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام - الإعلام الموجه ودوره في إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية في كل المجالات لمواجهة تلك المخططات).

تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة

يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.