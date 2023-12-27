أكاديمية الشرطة تعقد لقاءات لطلابها للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، عدة لقاءات توعوية وثقافية للضباط المتدربين بالمعاهد التدريبية بكلية التدريب والتنمية وطلبة كلية الشرطة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان لدى كل العاملين بوزارة الداخلية.

تناولت اللقاءات التي جرت بمعرفة خبراء وأكاديميين في مجال حقوق الإنسان، نبذة تاريخية عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان وما مثله من نقطة تحول في تاريخ البشرية بوصفه أول اتفاق دولي يحدد الحريات والحقوق، وكذا الرؤى التي جرت من خلالها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تضمنت اللقاءات التعريف بمبادئ حقوق الإنسان في المواثيق الدولية والقانون الوضعي وضماناته، وأهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين مختلف العاملين بالوزارة، ودور أجهزة إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية وفق الدستور والقانون، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة المعنية بحقوق الإنسان في توعية المواطنين بحقوقهم لدى التعامل مع الأجهزة الأمنية وأوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وجرى استعراض موضوعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والقيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها رجال الشرطة في ممارسة واجباتهم اليومية.

وخلال تلك اللقاءات جرى فتح المجال للتفاعل وطرح الأسئلة، ما أسهم في إثراء النقاش وتعزيز التفاعل الفعّال.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز وحماية وصون حقوق الإنسان من خلال تطوير وتنمية القدرات والمهارات للضباط وطلبة كلية الشرطة في مجال حقوق الإنسان.