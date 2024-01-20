التهاب الأعصاب في الشتاء.. تعرف على الأسباب وطرق العلاج

هناك بعض الإصابات والأعراض التي يرتبط ظهورها ببعض فصول العام، ومنها التهاب الأعصاب، الذي يعد أكثر شيوعًا في فصل الشتاء، إذ يؤدي الإصابة به إلى الألم والتنميل والوخز والضعف، ويمكن أن يكون بسبب عدوى أو مرض مُزمن، ويرصد التقرير أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب في الشتاء.

أسباب التهاب الأعصاب في الشتاء

انخفاض درجات الحرارة يلعب دورًا هامًا في انقباض الأوعية الدموية، ما بدوره يقلل من تدفق الدم إلى الأعصاب، بالتبعية يصاب الشخص الذي تعرض لدرجة حرارة منخفضة إلى تفاقم التهاب الأعصاب الموجود، بحسب معاهد الصحة الوطنية الأمريكية.

يقول الدكتور مصطفى عباس استشاري المخ والأعصاب في تصريح خاصة لـ«الوطن» أن نقص فيتامين «ب12»، إلى التهاب الأعصاب، خاصة أن الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يٌساعدان على نقص فيتامين «ب»، لعدم وجود تعرض كبير للشمس التي تٌساعد على إنتاجه.

يمكن أن يؤدي انخفاض الرطوبة في الهواء إلى جفاف الجلد والأنسجة الأخرى، ومن ضمن الأشياء التي تتأثر هي الأعصاب، ما بدوره يؤدي إلى تفاقم الألم والتنميل.

أعراض التهاب الأعصاب

ألم حارق أو وخزًا أو تنميلًا في اليدين أو القدمين أو الذراعين أو الساقين

ضعفًا في العضلات

صعوبة في الشعور باللمس

تغيرات في لون الجلد أو درجة حرارته

كيفية الوقاية من التهاب الأعصاب في الشتاء

- يساعد ارتداء ملابس دافئة على الحفاظ على دفء جسمك وتقليل انقباض الأوعية الدموية.

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «ب»، وخاصة فيتامين «ب12»، على تحسين صحة الأعصاب.

- يساعد استخدام المرطبات على زيادة الرطوبة في الهواء، مما يساعد على تقليل جفاف الجلد والأنسجة الأخرى.

علاج وطرق تفادي التهاب الأعصاب في الشتاء

تساعد التمارين الرياضية في تحسين الدورة الدموية وتقليل آلام الجسم بشكل عام.

التدليك: يساعد على التخفيف من حدة التوتر والألم.

الحمامات الساخنة: تساعد في تخفيف الألم والتنميل.