مدبولي: شباب الصعيد طوروا مهاراتهم ويعملون مع شركات عالمية «أون لاين»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشباب يتجه الآن لمجالا تكنولوجيا المعلومات، يتعلمها ويعمل مع شركات عالمية، واليوم استمعت لمناذج كثيرة ناجحة من شباب أسوان والصعيد يعملون «أون لاين» مع شركات دولية، وهي قصص نجاح لشباب أخذوا القرار وتعلموا من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن في أسوان، أن بديل خزان أسوان ليس مجرد كوبري على النيل، وكان محورا مروريا مهما لمدينة أسوان، لكنه لا يتجاوز حارتين واتجاهين، والخزان نفسه كان يحتاج لترميم، والعربات الثقيلة كانت لا تتمكن من المرور فوقه.

وشرح أن هذا المحور ليس مجرد بديل خزان ولكنه محور للتنمية يربط بين برنيس بالبحر الأحمر مرورا بأسوان، ومنها لتوشكى ومنها لأبي سمبل، وهو محور تنموي سياحي يخدم الصناعة والزراعة.