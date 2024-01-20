خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على توسيع «حرب غزة» لهذه الأسباب

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن هناك 3 عوامل تمنع الاحتلال الإسرائيلي من توسيع دائرة العدوان الراهن على قطاع غزة، أولها لأسباب تتعلق بصعوبة الدخول والخروج من رمال غزة، وثانياً لأسباب عسكرية تتمثل في إصابة عدد كبير من جنود جيش الاحتلال، الذين يجري سحبهم من جبهات القتال، حيث يعتمد جيش الاحتلال بشكل كبير على قوات الاحتياط، التي تركت الميدان منذ فترة طويلة.

تزويد المقاومة بقدرات صاروخية إيرانية متطورة

وأوضح «ملاعب»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن العامل الثالث، يتعلق بإيران، التي عملت على تطوير قدراتها الصاروخية، رغم العقوبات التي تتعرض لها، وعملت على تزويد حلفائها، جماعة «الحوثيين» في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، بقدرات صاروخية متطورة، يتم أخذها في الحسبان وفقاً لقواعد الاشتباك.

الاحتلال الإسرائيلي يدرك قدرات المقاومة جيداً

وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن هذه العوامل تعرفها إسرائيل جيداً، خاصةً بعد قيام «حزب الله» بإطلاق رشقات صاروخية على مواقع في عمق دولة الاحتلال الإسرائيلي، توازي عشرات أضعاف ما يمكن لحركة «حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية إطلاقه من قطاع غزة، ولن يمكن لمنظومة القبة الحديدية التعامل مع هذه الرشقات الصاروخية الكبيرة، ولذلك يصبح الوضع الداخلي معرضاً لمخاطر بشكل كبير.