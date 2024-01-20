من هو «علي محمد حدرج»؟.. استشهد في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

أكدت مصادر فلسطينية استشهاد 2 من قادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، في غارة جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، اليوم السبت، من بينهم قيادي بارز يُدعى «علي محمد حدرج»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكدت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف القيادي علي محمد حدرج، من كوادر حركة «حماس»، في غارة شرقي مدينة صور، في جنوب لبنان.

إسرائيل تستهدف قيادياً بحركة حماس

تستعرض «الوطن»، في هذه السطور، أبرز المعلومات عن القيادي الفلسطيني علي محمد حدرج، الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوبية بجنوب لبنان.

من هو «علي محمد حدرج»؟

وللإجابة عن من هو «علي محمد حدرج»؟، ذكرت صحيفة «النهار» اللبنانية أن القيادي علي محمد حدرج قتل بعد استهداف سيارة على طريق «البازورية - البرج الشمالي»، بصواريخ أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، ما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل جميه من كانوا على متنها.

وكشفت الصحيفة اللبنانية أن «علي محمد حدرج» تولى مسؤولية الدعم الاستخباري والتكنولوجي لحركة حماس ضد إسرائيل.

وشارك القيادي علي محمد حدرج بدور كبير وفعال في التعاون بين حركة حماس والمحور الإيراني، في كافة مجالات الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.