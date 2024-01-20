أستاذ قانون دولي: إسرائيل جعلت غزة أكثر بقعة غير آمنة على حياة الأطفال

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي إن منظمة اليونيسف هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة بشؤون الأطفال وتحدثت من اليوم الأول بالحرب على غزة عن أوضاع الأطفال المؤسفة، وأعلنت أول أمس أن غزة هي أكثر المناطق والبقع الجغرافيا بالعالم غير الآمنة خصوصا على حياة الأطفال، مشيرا إلى أن اليونسيف ليست المنظمة الوحيدة التي أشارت لذلك، ولكن العديد من المنظمات الأخرى تحدثت عن الأوضاع الغير آدمية في غزة.

منظمة الأونروا تأوي حوالي 200 ألف نازح فلسطيني

وأضاف أستاذ القانون الدولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن منظمة الأونروا تأوي حوالي 200 ألف نازح فلسطيني أكثر من نصفهم أطفال قد أعلنت أن الأوضاع خارجية عن السيطرة في غزة، حيث قُتل أكثر من 170 موظفا بمنظمة الأونروا، سواء محليين أو أجانب في سابقة لم تحدث في تاريخ النزاعات المسلحة.

أهم الأدلة لدى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعداد الشهداء من الأطفال والنساء

وشرح أستاذ القانون الدولي أن من أهم الأدلة التي قدمتها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل هي أعداد الأطفال والنساء ممن تم قتلهم على يد قوات الاحتلال لكي تثبت الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطنيين المدنيين العُزل بفلسطين، والتي أكدتها اليونسيف وكل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ونقلتها الوسائل الإعلامية.

واستكمل أستاذ القانون الدولي أن البيانات والأرقام والإحصائيات للمنظمات الدولية والحكومية هي أكثر وزنا لدى القانون الدولي من الصور والمشاهد التي تبث.