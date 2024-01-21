مدير كاب فيردي: المنتخب المصري فريق كبير ومستوى لاعبيه عالٍ جدا

قال بوبيستا مدير كاب فيردي إن المنتخب المصري فريق كبير ومستوى لاعبيه عالٍ جدا، فضلا عن مديره الفني الذي يتمتع بخبرات رياضية كبيرة للغاية، وأعتقد أنه لقاؤنا معه سيكون طويلا وصعبا للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للخروج من المباراة بنتائج إيجابية.

ترتيب المباريات التي خضناه خلال الفترة الماضية كان جيد للغاية

وأوضح «بوبيستا»، خلال حواره لبرنامج «كان 2023»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ترتيب المباريات التي خضناه خلال الفترة الماضية كان جيدا للغاية، حيث خٌضنا بكل حماس وكان طرق التنظيم جيدة للغاية، مشيرا إلى أن المباراة القادمة والأخيرة مع المنتخب المصري هي الأصعب على الإطلاق بالنسبة لنا نظرا للمهارة التي يتمتع بها المنتخب.

سنبذل قصارى جهدنا وبكل ما في طاقتنا للتغلب

وتابع مدير كاب فيردي: «سنبذل قصارى جهدنا وبكل ما في طاقتنا للتغلب على كافة الصعوبات التي توجهنا من أجل تحقيق أعلى نقطة في أمم أفريقيا مختتما حديثه معربا عن فخره و سعادته البالغة لمنافسة المنتخب المصري باعتباره أقوى المنتخبات العربية».