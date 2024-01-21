«خطر كبير».. لماذا يحذر الأمن الأردني من تطبيق «سناب شات»؟

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية تحذيرات مهمة للفتيات من وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة وتطبيق «سناب شات» بصفة خاصة، نظراً لارتباط كثير من تلك التطبيقات بالبريد الإلكتروني على نحو يٌمكن اختراقه في أي وقت.

وجاءت التحذيرات على لسان النقيب أيوب أبو ربيع، من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حديث لإذاعة الأمن العام، وفق ما نقلت وسائل إعلام أردنية، إذ شدد على خطورة حفظ الصور الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

غالبية الشكاوى كانت بسبب «سناب شات»

وقال المسؤول الأمني الأردني إن بعض هذه التطبيقات مُرتبط بالبريد الإلكتروني وقد يتم اختراقها، وليست مرتبطة برقم الهاتف، مشيراً إلى أن أكثر الحالات التي وردت شكاوى وبلاغات بشأنها كانت على تطبيق «سناب شات»، الذي تستخدمه كثيراً من الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.

وكانت وحدة الجرائم الإلكترونية في الأردن أعلنت أنها حققت في 19 ألف قضية خلال عام 2023، والتي على رأسها اختراق الحسابات والابتزاز الإلكتروني والاحتيال وانتحال الشخصيات إلى جانب قضايا التشهير.

قرصنة الحسابات في السابق

و«سناب شات» هو أحد التطبيقات الشهيرة للتواصل الاجتماعي ويستخدم في إنشاء رسائل مصورة تسمى «سنابس»، ومثل غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن وضع بعض التحسينات على الصور أو المقاطع الموسيقية، وإرساله إما لبعض الأشخاص بشكل خاص أو وضعها في إطار عام يتيح للجميع رؤيتها.

وتعرض هذا التطبيق للقرصنة من قبل على نحو هدد خصوصية ملايين حول العالم، بحسب تقرير سابق لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حيث تمكن القراصنة من الحصول على معلومات كاملة لمستخدمي التطبيق.