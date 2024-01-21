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«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى ناصر بخان يونس في غزة

كتب:

عمرو صالح
04:35 ص | الأحد 21 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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