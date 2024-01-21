«القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى ناصر بخان يونس في غزة كتب: عمرو صالح 04:35 ص | الأحد 21 يناير 2024 صورة تعبيرية قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مستشفى ناصر بخان يونس في قطاع غزة، وذلك حسبما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الحرب على غزة تفاقم الخلافات في إسرائيل.. «اشتباكات بالأيدي بين جالانت ونتنياهو» رئيس الوزراء العراقي: استمرار الحرب في غزة سيؤدي لتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة الأمم المتحدة: استمرار الحرب في غزة سيلغي الحل السلمي للقضية الفلسطينية رئيس المفوضية الأفريقية: ندين الحرب في غزة ونطالب بوقف فوري لعدوان إسرائيل الحرب في غزة الحرب على غزة فلسطين إسرائيل بقلم عمرو صالح