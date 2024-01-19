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رئيس الوزراء العراقي: استمرار الحرب في غزة سيؤدي لتوسيع دائرة الصراع بالمنطقة

كتب:

شريف سليمان
01:18 م | الجمعة 19 يناير 2024
محمد شياع السوداني

محمد شياع السوداني

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن إطالة الحرب في غزة والضفة الغربية، سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وشدد «السوداني» على أنه لا يمكن لأي طرف، سواء كان خارجيا أو داخليا، أن يسلب الحكومة العراقية حقوقها ودورها في بسط أمنها.

وتابع: «موقفنا واضح، ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا».

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