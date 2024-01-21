تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و947 شاحنة، و120 سيارة.

الصادرات والواردات

وبحسب إعلان مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 542 شاحنة و 106 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 405 شاحنة و 14 سيارة .

الحركة الملاحية في مواني سفاجا والسويس ونويبع

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة «بوسيدون إكسبريس»، بينما تغادر السفينة «دليلة»، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي «دليلة»، و«الحرية1» و«أمل»، وغادرت السفينتان «الحرية1» و«بوسيدون إكسبريس».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع، و375 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين «آور» و«أيلة».. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1490 راكبا بموانيها.