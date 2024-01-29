الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية.. إليك خطوات سهلة لمعرفتها

الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية، أصبحت ملزمة بالقانون على جميع المواطنين من أصحاب الأملاك العقارية والوحدات السكانية، لذا يحرص الكثيرون لمعرفة ومتابعة التفاصيل القانونية المتعلقة بالضريبة العقارية، كما يود الكثيرون أيضًا معرفة شروط الإعفاء من الضريبة العقارية، والمباني التي لا تخضع للقانون الضريبة العقارية، نظرًا لأنّها منشآت غير الهادفة للربح.

الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية أون لاين

أصبح بإمكان أي مواطن الآن الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية، عبر التسجيل بالرقم القومي، على موقع مصلحة الضرائب العقارية، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب العقارية عبر الرابط.

- اختيار أيقونة «الضريبة العقارية» من الخدمات الإلكترونية.

- الضغط على أيقونة «استعلام عن الضريبة العقارية».

- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الاستعلام.

- إدخال عنوان ورقم العقار.

- الضغط على أيقونة «البحث».

- تظهر لك نتيجة الاستعلام، وتتضمن (رقم الضريبة العقارية - القيمة الإيجارية للعقار- قيمة الضريبة المستحقة - تاريخ الاستحقاق- تاريخ السداد).

الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي

للاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، عبر الاتصال الهاتفي، على الراغبين اتباع إحدى الطرق الآتية:

- الاتصال بخدمة الاستفسار من خلال رقم 0235317323، من السبت وحتى الخميس، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

- أخذ كل البيانات المطلوبة من المواطن، والرد عليه عبر اتصال هاتفي أو رسالة خلال 3 أيام.

الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية بشكل مباشر

- الذهاب إلى أقرب فرع لمصلحة الضرائب بجوار محل الإقامة.

- طلب ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.

طريق دفع قيمة ضرائب التصرفات العقارية

إتاحة مصلحة الضرائب العقارية، لجميع المواطنين دفع ضرائب الثروة العقارية، في أي من البنوك الوطنية «الأهلي - بنك مصر - بنك القاهرة».

مباني تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية

هذا وفي ذات السياق، تستعرض الوطن المباني والعقارات والوحدات السكانية التي تخضع لشروط الإعفاء من الضريبة العقارية، وتتمثل في كلٍ من:-

- الوحدات السكنية والعقارات التي يعيش بها مالكها، بشرط ألا تقل قيمتها عن مليوني جنيه.

- الوحدات والعقارات السكانية التي لا يزيد إيجارها السنوي على 24 ألف جنيه.

- الوحدات والعقارات غير السكنية، التي لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية على 1200 جنيه.

إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026

هذا ومن المعروف أن وزارة المالية، سبق وأصدرت قرارًا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا، من دفع قيمة الضريبة العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات، وكان من المقرر أن تنتهي هذه المدة في يناير 2025، لكن وزير المالية مد المهلة عامًا آخر حتى يناير 2026؛ لتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الضرائب، والتي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه.

شروط وزارة المالية للإعفاء الضريبي على القطاعات الصناعية

- أن يكون المصنع أو المنشأة الصناعية مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي ويمارس نشاطه الاقتصادي.

- أن يكون المصنع أو المنشأة الصناعية متوافقا مع سياسة الدولة.

عقوبات التهرب من دفع الضريبة العقارية

وفي السياق ذاته، ترصد «الوطن» خلال هذه السطور، عقوبات التهرب من دفع الضريبة العقارية، وفقا لما لقانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014.

- يتم تحريك دعوى جنائية ضده.

- توقيع غرامة مالية عليها، لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.

- توقيع تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

وفقا للقانون رقم 206 لسنة 2020، فإن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، جاءت كالتالي:-

- ووفقا للمادة (31) يجب على المكلف تقديم إقرارا شهريا، وذلك بالنسبة للضريبة القيمة المضافة.

- وبالنسبة لدفع قيمة ضريبة الجدول المستحقة، وفقا للأحوال، تتم بواسطة النموذج المعد خلال الشهر التالي من انتهاء الفترة الضريبية.

- حددت المادة (31) من القانون، كل 3 أشهر لتقديم الإقرارات (ربع سنوي)، بالنسبة لأصحاب الأعمال، وهي الضريبة على المرتبات، أو ما في حكمها.