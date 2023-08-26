متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة العقارية للنيابة؟

اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.

النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرة

ووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيين على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.5 إلى 27.5 % لمن يتجاوز إيراد الربح السنوي 21 ألف جنيه.

وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.

إحالة ملف مالك الوحدة المصيفية للنيابة العامة

كما أن العقوبة للهاربين من سداد الضريبة على الثروة العقارية تتدرج بالغرامة من قبل مصلحة الضرائب للهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم التزام مالك الوحدة المصيفية يتم إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في الشق الجنائي أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي.

5 معلومات عن ضريبة الثروة العقارية

- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.

- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.

- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.

- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.