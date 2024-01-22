4 خطوات عليك اتباعها حال سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية

ناشد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المواطنين، بأهمية الوعي والحذر لحماية المعلومات الشخصية من التهديدات الإلكترونية، مشيرا إلى عدة إجراءات لا بد من اتباعها في حالة إذا جرى سرقة معلومات بطاقاتك الائتمانية.

إجراءات يجب اتباعها إذا تمت سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب اتباعها إذا تمت سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية، التي تتمثل فيما يلي:

- اتصل بجهة اصدار بطاقت الائتمانية.

- تغيير معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

- راقب كشف حساب بطاقتك الائتمانية.

- راجع تقرير الائتمان الخاص بك، وابلغ عن أي احتيال فيه.

مخاطر التسوق الإلكتروني

كما لفت مركز المعلومات إلى مخاطر التسوق الإلكتروني، والتي قد تتسبب في سرقة هويتك أو انتحال شخصيتك، أو تعرض بياناتك للاختراق، والتعامل مع متاجر مجهولة على الإنترنت، إلى جانب التعرض لبرامج الإعلانات المتسللة، والتعرض لعمليات التصيد الاحتيالي، مناشدا بضرورة استخدام كلمات مرور قوية، والتحقق من البائع، وعدم مشاركة بياناتك، واستخدام مواقع الويب المموثوقة، والتأكد من مرور البيانات بشكل مشفر.