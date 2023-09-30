«معلومات الوزراء» يكشف طرق التهديدات الإلكترونية والتصيد عبر الإنترنت

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارالتابع لرئاسة مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجماعي «فيس بوك»، توعية للمواطنين ضد أحدث طرق التهديدات الإلكترونية والأساليب المستخدمة في التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت وكيفية الوقاية منها وحماية المعلومات الشخصية من التهديدات الإلكترونية.

طرق التهديدات الإلكترونية عبر الإنترنت

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هناك طرقا عديدة تصيد المواطنين عبر الإنترنت منها التتبع وهو السماح لشخص غير مصرح له بالوصول إلى منطقة محظورة مثل إذا سمحت لشخض ما بمتابعتك.

ـ صيد الحيتان وهي أن تستهدف انتحال صفات المديرين التنفيذيين أو رساء الوكالات الحكومية.

ـ ثقب الري وهي أن يتم اختراق موقع شرعي من المعروف أن أهدافه تزوره وعند الدخول إليه يتم التقاط بيانات الاعتماد أو تثبيت برنامج خلفي للوصول إلى الشبكة،.

ـ التمثيل وهو أن يقوم المهاجم بخلق سيناريو ملفق على سبيل المثال و قد يدعي أنه طرف موثوق به يحتاج إلى معلومات للتحقق من الهوية.

ـ مصيده العسل وهو أن يتظاهر المهاجم بأنه مهتم عاطفياً بالضحية ويجذبها إلى علاقة عبر الإنترنت بعد ذلك يقنع الضحية بالكشف عن معلومات سرية أو دفع مبالغ كبيرة من المال.

ـ الرعب وهي تنبيهات أثناء التصفح تنذر بالخطر لإقناعك بوجود فيروس على نظامك وبعدها يُطلب منك برامج أمان معينة ومن ثم اختراق جهازك.

ـ الطُعم وهو أن يتم جذب الضحايا لتقديم معلومات حساسة أو بيانات اعتمادهم من خلال الوعد بشيء ذي قيمة مجاناً