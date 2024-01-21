«الأحوال المدنية»: مأموريات لـ21 حالة إنسانية لاستخراج أوراق ثبوتية في المنازل

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي والمُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء»، وأسفرت القوافل عن استخراج 11 ألفا و557 بطاقة رقم قومي، و26 ألفا و605 مصدرات مميكنة.

وقررت وزارة الداخلية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 20-1-2024.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 743 بطاقة رقم قومي 187 مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوي الهمم وإيفاد مأموريات 21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.