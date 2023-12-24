«الداخلية»: قوافل الأحوال المدنية تستخرج 11 ألف بطاقة رقم قومي في 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء».

وأسفرت القوافل عن استخراج 11 ألفا و481 بطاقة رقم قومي، و24 ألفا و9 مصدرات مميكنة، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 259 بطاقة رقم قومي، و207 مصدرات مميكنة.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، ويواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ326 مواطنا.

وواصل القطاع استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ415 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.