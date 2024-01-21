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«النقل» توقع مذكرة تفاهم بشأن تسيير خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا

كتب:

كريم روماني
01:55 م | الأحد 21 يناير 2024
مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة

تعقد وزارة النقل مؤتمرًا صحفيًا بشأن التوقيعات الخاصة بتسيير خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا، وسيتمّ على هامش المؤتمر توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة «الرورو».

كما سيتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للسلامة على الطرق والنقل البري التابعة لوزارة البنية التحتية والنقل في الجمهورية الإيطالية وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لنقل البضائع عبر مركبات الطرق المقطورة «المقطورات وشبه المقطورات» باستخدام خدمات الدحرجة «الرورو».

يأتي ذلك بحضور وزير النقل والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ورؤساء المواني البحرية وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.