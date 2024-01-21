خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 إلكترونيا

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمشتركيها، إمكانية الاستعلام في أي وقت، عن فاتورة المياه بالاسم 2024، وذلك من خلال خطوات بسيطة نشرحها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

ويمكن للمواطنين، معرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة، ثم يحدد الشخص، المنطقة أو المحافظة التي ينتمي إليها، وبعد ذلك، يكتب اسم صاحب العداد بشكل صحيح، ثم كتابة كل المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، وبعدها يضغط الشخص على كلمة «البحث عنها»، وأخيرًا، ستظهر له كل تفاصيل فاتورة العداد.

مقر مكتب شركة المياه

ويمكن لمشتركي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024، من خلال الذهاب إلى مقر مكتب شركة المياه في المنطقة الخاصة بهم، وإعطاء الموظف، اسمه وبيانات الاشتراك والاستعلام عن الفاتورة، كما يمكن للعميل، دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على إيصال المياه.