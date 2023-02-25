خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لعام 2023.. «هتعرفها من بيتك»

أتاحت الشركة القابضة لخدمات المياه والصرف الصحي، خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لعام 2023، في إطار مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، والتسهيل على المواطنين بدلاً من الوقوف في طوابير، إذ يرغب العديد من المستخدمين في معرفة فاتورة المياه وحسابها بشكل دقيق، لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية، ومن ثم القيام بسدادها كل أول شهر.

تفاصيل الاستعلام عن فاتورة المياه 2023

ترصد «الوطن» في خطوات مبسطة، الاستعلام عن فاتورة المياه 2023 عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- في البداية، يجب على المستخدم القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

- وفي الخطوة التالية يجب الضغط على أيقونة على شكل آلة حاسبة باسم «احسب فاتورتك».

- بعد ذلك تظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه 2023، وبها العديد من الخانات التي يجب على المستخدم كتابة كافة البيانات المطلوبة داخلها.

- تحديد نوع النشاط، سواء منزلي أو خدمي أو حكومي أو تجاري أو سياحي أو صناعي.

- وضع القراءة الحالية لعداد المياه بشكل دقيق دون أي أخطاء حتى يمكن للمستخدم معرفة الاستهلاك بشكل صحيح.

- كتابة القراء السابقة لعداد المياه والتي تخص الشهر الماضي.

- إدخال عدد وحدات العقار، أو عدد الشقق المشتركين في عداد المياه.

- توضيح حالة الصرف الصحي سواء مخدوم أم غير مخدوم.

- بعد ذلك تظهر فاتورة المياه 2023، وتتضمن الآتي:

«كمية المياه المستهلكة - استهلاك الوحدة - تحديد الشريحة - سعر المتر - قيمة استهلاك المياه - الصرف الصحي - خدمات الجهاز التنظيمي - وفي النهاية يظهر «إجمالي الاستهلاك»