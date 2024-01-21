رويترز: تراجع حركة السفر من وإلى إسرائيل

يشهد الاقتصاد الإسرائيلي اضطرابا واسعا، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ107، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين، وتزايد أعداد القتلى الإسرائيلين.

تراجع حركة السفر من وإلى إسرائيل

كشفت وكالة أنباء رويترز، عن تراجع حركة المسافرين من وإلى دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر مطار بن جوريون إلى 78% في نوفمبر، و71% في ديسمبر الماضي، بعد شهرين من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت السبت السابع من أكتوبر.

كبير مستشاري بايدن يزور المنطقة

يأتي هذا في الوقت الذي يزور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصر وقطر هذا الأسبوع، من أجل الوقوف على اقتراحات مصرية قطرية مقدمة من أجل تنفيذ هدنة في غزة، وذكرت القاهرة الإخبارية، أن مصر وقطر قدما خطة للتهدئة في غزة نقلا عن «وول ستريت جورنال».