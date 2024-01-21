«البحوث الفلكية» يوضح تفاصيل اكتشاف 3 كويكبات غريبة.. هل تصطدم بالأرض؟

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من التفاصيل الجديدة الخاصة بالأجسام الغريبة الجديدة التي جرى اكتشافها، وحقيقة اصطدامها بكوكب الأرض، قائلاً: «الأرض ضمن المجموعة الشمسية، وخارج المجموعة الشمسية هناك أجسام أخرى قريبة من الأرض ولها مسميات متعددة ومنها ماهو معروف ومنها ماهو غير معروف ومنها ماتم اكتشافه ومنها لم يكتشف وعند اكتشافه يتم تسجيله».

ولفت إلى أن المعهد نجح في اكتشاف ثلاثة أجسام قريبة من الأرض، وهي إضافة مهمة لجهود علماء المعهد في مجال علم الفلك.

مرصد القطامية الفلكي

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكي والجيزفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسات العلمية نجحت خلال الفترة الماضية رصد الأجسام الثلاثة على مدار 3 أيام متتالية من خلال تليسكوب القطامية الفلكي، وهو يعد أكبر مرصد في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى قطر مرآة مرصد القطامية تبلغ 1.8 متر، وأن مرصد القطامية الفلكي يعتبر ثاني مرصد على مستوى العالم يرصد هذه الأجسام.

أجسام فلكية قريبة من الأرض

وتابع أن علماء المعهد يجرى حاليًا عملية تحليل كافة البيانات الخاصة بالأجسام التي جرى رصدها وتسجيلها، مؤكدا أن الأجسام الجديدة ليست لها علاقة وهي عبارة عن أجسام طبيعية في صورة كويكبات ولن تصطدم بالأرض، وليست لها علاقة بالأرض وتسبح في مداراتها.